全聯福利中心結帳牛步已是眾所皆知的「特色」，高雄黃姓男子不滿店員結帳慢，大聲咆哮遭曾姓男客制止還被報警，竟惱羞成怒毆打曾男，還踹車、砸安全帽，揚言對曾男家人不利。警方到場逮捕黃男上車後，黃男還酸警察「開快點、王X蛋」，高雄地檢署依傷害、毀棄損害、妨害公務罪起訴黃男。

今年6月2日晚間，黃男到前鎮區某家全聯福利中心消費，結帳時，疑似不滿店員動作太慢，先是大聲咆哮，曾男當場出言制止，黃男惱羞成怒，當場爆發口角。

曾男為了避免事端擴大，當下拿起手機報警。黃男見狀直接失控，直接拉曾男到店門口，直接用手拍打曾男頭部、眼睛，還直接踹倒曾男的機車、丟躑曾男的安全帽，甚至不斷出手毆打曾男，還恐嚇曾男「我要查你的車牌、找你家人！」。

曾男為了自衛，直接徒手壓制黃男在地，沒多久前鎮分局員警趕抵現場。曾男見警到場便鬆手，沒想到黃男竟不顧員警在場，直接出拳偷襲曾男，出拳攻擊曾男頭部，導致曾男全身多處受傷，員警當場逮捕黃男。

黃男在搭乘警車的路上，還不斷出言挑釁，酸「開快點啦！你是不知道路還是怎樣？不知道路要怎樣做警察？你是王X蛋！」，事後黃男被依傷害、妨害公務罪送辦。

曾男表示，當時黃男相當兇狠，恐嚇要對他家人不利，但由於曾男嚇得記不清楚當時黃男到底恐嚇什麼，檢方因此認定恐嚇罪嫌不成立。

據查，黃男2021年才因違反保護令、經判刑6月確定，檢方審酌黃男的犯行，依傷害、毀棄損害、妨害公務罪起訴。