台大校園驚傳火警 新建工地疑施工不慎釀災 11:402023/07/25 中時新聞網 簡銘柱 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 今（25日）上午10時許，台灣大學校園內一處新建工地發生火警。（圖／民眾提供） Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 今（25日）上午10時許，台灣大學校園內一處新建工地發生火警，警消獲報前往搶救，消防人員到達後於15分鐘撲滅火勢，現場燒損工地雜物，燃燒面積15平方公尺，幸無人傷亡，起火原因還待調查釐清。 外媒示警能源進口國安風險 經濟部：正新建擴建6座接收站 金門鐵皮屋火警驚傳民眾受困 救出送醫搶救仍回天乏術 詹雯婷驚傳重摔中止活動 公司證實全面停工傷勢曝光 #工地 #新建 #平方公尺 #台大校園 #驚傳 也許您會感興趣 推薦閱讀 范冰冰才復出成功又惹上官司 自創化妝品牌驚傳侵權 19:222023/07/18 娛樂 工地睡午覺被吵醒！師傅暴怒走人 他看了超內疚 08:402023/07/19 生活 台中北區驚傳大樓火警 疑地下室雜物燃燒所致 21:362023/07/24 社會 北市圖康寧分館開工 2027年完工提供幼兒照顧需求 17:012023/07/16 生活 三重新建案傳出火警 頂樓全面燃燒搶救中 22:392023/07/15 社會 興大智慧機械研發中心揭牌 成為智慧製造培育基地 19:262023/07/19 生活 羅媽驚傳躺醫院3天 羅志祥中斷行程陪伴 「病床合照」揭近況 22:262023/07/18 娛樂 噴藥就遇雨、登革熱病例居高不下 黃偉哲率隊稽查 12:592023/07/21 生活 新故宮計畫 行政大樓及圖書館新建工程明年6月竣工 13:472023/07/19 生活 新北稽查工地夏季防護 發現32缺失、裁罰26萬 16:412023/07/10 生活 桃園打造友善職場 張善政：盼科技提升移工職場安全 21:262023/07/14 生活 獨》小豬開唱倒數！ 驚傳羅媽躺醫院已3天 「指數降不下來」 20:352023/07/17 娛樂 愛馬仕「柏金包」以她命名 傳奇女星驚傳逝世 享壽76歲 20:432023/07/16 娛樂 杜蘇芮颱風來勢洶洶 陳福海視察金門防颱與防汛整備 19:462023/07/23 生活 泰山工廠大火！2家具1汽車美容廠50分鐘內燒光 3人送醫 11:332023/07/24 社會 社會熱門新聞 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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