桃園市56歲李姓男子寄住在66歲陳姓好友家13年，去年3月好友42歲廖姓妻子對犯錯的蔡姓繼女動粗。李男疑想到自身長期被廖女言語譏笑，憤而將廖女推下3公尺深水溝，李男要救廖女時，再被廖女嗆聲，為此將廖女掐死，桃園地檢署依殺人罪起訴。

據了解，李男因經商失敗，寄居在陳姓好友家中，廖女為此常常言語譏笑李男。另廖女一家還有蔡姓繼子、繼女兄妹，但兄妹若犯錯動輒被廖女毆打。去年3月14日，廖女因蔡女犯錯，又毆打蔡女，因蔡女已經受傷，李男想要叫救護車卻遭廖女制止，還被嗆「沒路用」。

李男因早對廖女埋恨在心，為此將廖女從客廳中拖拉到後花園，並抓住其肩膀，往鐵門撞擊，撞開鐵門後，把廖女扔到3米深水溝內。當時李男還爬下水溝，發現廖女仍有氣息，試圖要拉廖女上去時，廖女又對李男放話，稱此事一定沒完沒了，李男憤而掐死廖女。

發現鑄下大錯的李男趕緊找蔡姓繼子幫忙，2人將廖女拉回地面後，由蔡姓繼子對廖女CPR，並呼叫救護車，但廖女已經死亡，送醫後不治。桃園地檢署偵查終結，依殺人罪起訴，此案將由國民法官審理。