王力宏將於9月9日與10日舉辦《ONE Leehom Wang 一個王力宏 》演唱會。（寬魚國際提供）

王力宏將於9月9日與10日舉辦《ONE Leehom Wang 一個王力宏 》演唱會。（寬魚國際提供）

王力宏演唱會門票將於7月29日（六）於KKTIX開售。（寬魚國際提供）

「金曲歌王」王力宏繼美國拉斯維加斯、曼谷巡迴演唱會後，今（25日）宣布重大喜訊，將於9月9日（六）與10日（日）登上台北小巨蛋舉行《ONE Leehom Wang 一個王力宏 》演唱會，門票開賣日期也出爐，本週六（29日）中午12點於KKTIX開賣。

由於台北是王力宏音樂的起點，他非常重視台北站，演唱會將會回到王力宏音樂的本質，解盔卸甲，直指本心。演唱會將呈現音樂人的王力宏、以及音樂總監的王力宏。他一如以往的才華橫溢、也一如以往的對自己吹毛求疵。

主辦單位寬魚國際大手筆，除了邀請香港演唱會之父金廣誠出任演唱會總監，連同香港的燈光設計師團隊，以及香港著名舞台設計大師周炳坤，打造演唱會概念「許多的『一個』就是『每一個』」的全新台北舞台。

與王力宏合作無間的「吉他之神」Jamie Wilson也將領軍國際神級樂手的「天團」與王力宏同台飆技。Jamie Wilson自從2006年就開始跟王力宏合作《蓋世英雄 世界巡迴演唱會》，王力宏曾讚嘆說「Jamie從來不曾彈錯一個音符、一個和弦」。

貝斯手Casey Subramaniam是馬來西亞與新加坡尤其赫赫有名的神級音樂人，鍵盤手Aubrey Suwito是馬來西亞天后Siti Nurhaliza的御用鍵盤手，與王力宏同是美國「柏克萊音樂學院 Berklee College of Music」的校友。鼓手則是印度裔的Sarah Thawer，被業稱為「Sarah Drums 鼓后Sarah」。

寬魚國際以最高規格特邀世界各地的神級樂手加盟《ONE Leehom Wang 一個王力宏 》演唱會台北站。寬魚國際執行長邱瓈寬表示：「畢竟，樂壇，只有一個王力宏」。她說：「回到台北，力宏有一種鬥士的精神，就像《ONE一個》歌詞說的：『哪怕一生是無盡的戰役，哪怕一雙手空空只抓住自己』。他不是那個所向無敵的超級英雄，他不過就是血肉之軀，像競技場中的鬥士，赤手空拳，隨時一無所有，他以音樂，證明他自己。」

而寬魚國際疫後表現亮眼 ，2023年第1季每股純益0.22元，累計前五個月營收已達3.01億元，年增五倍。上半年當中。蔡依林《Ugly Beauty世界巡迴演唱會 台北最終站》與寬魚國際首個在海外舉辦的《ONE Leehom Wang 一個王力宏》演唱會美國拉斯維加斯站都開紅盤。

下半年寬魚國際更積極開拓演藝與文創的版圖，將投資校園電影以及經營廣告項目。電視劇方面，率先啟動的是與湖南衛視合作的電視大戲《另一種藍》，由寬魚國際旗下藝人周渝民出演男主角，以景德鎮為題材，有滿滿的文化底蘊以及年輕人的熱血奮鬥，題材新穎，預計會掀起新一波「戲劇＋文化」的新劇種。

至於演唱會市場的經營，寬魚國際除了澳門解封後的定期演唱會演出，之前梁靜茹在瀋陽的《2023當我們談論愛情梁靜茹世界巡迴演唱會》，加場火速完售。下半年將會舉辦王心凌海外巡迴演唱會、羅志祥泰國與澳門的演唱會等，加上叫好叫座的《ONE Leehom Wang 一個王力宏》演唱會將於9月9日起一連兩天在台北小巨蛋登場，作為文創巨人的寬魚國際，一切蓄勢待發。