台灣民意基金會今公布三政黨總統參選人六項人格特質最新民調；自我比較部分，民進黨賴清德最被肯定的是有心維護(確保)台灣主權 43.4％，分數最低的是處理好兩岸關係 28.4％；民眾黨柯文哲以親和力 31.1％居冠，有心維護台灣主權 19％分數最低，國民黨侯友宜處理好兩岸關係 22.3％最被肯定，最不被肯定是提升台灣國際地位 15.1％。

台灣民意基金會董事長游盈隆認為，選民對賴清德主權立場、外交事務和治國能力較有信心，但暗示他在讓人安心、親和力及處理兩岸關係方面還有不小的努力空間。對柯文哲和侯友宜而，兩人想超越賴清德，必須短時間內在每一個方面都有很大的提升， 這幾乎是一個不可能的任務。

今公布民調顯示，分別就三人的「有心維護(確保)台灣主權」、「提升台灣國際地位」、「治國能力」、「最讓人安心」 、「有親和力 32.3％」、「處理好兩岸關係」六項 。

賴清德的特質，依選民肯定的高低順序是，一、有心維護(確保)台灣 主權 43.4％;二、提升台灣國際地位 39.5％;三、治國能力 38.3％;四、最讓人安心 34.6％;五、有親和力 32.3％;六、處理好兩岸關係 28.4％。

柯文哲的特質，有親和力 31.1％、 提升台灣國際地位 25.5％、處理好兩岸關係 25.3％、治國能力 23.4％、最 讓人安心 22.8％、有心維護台灣主權 19％。

至於侯友宜特質，處理好兩岸關係 22.3％、最令人安心 20.9％、有親和力 17.3％、治國能力 16.9％、有心維護台灣主權 16％、提升台灣國際地位 15.1％。

此外，若三人比較，賴清德在六項中都居第一，治國能力上，三成八認為賴治理國家的能力比較好，二成三認為柯，一成七認為侯。賴領先柯 15 個百分點，柯又領先侯 6.5 個百分點。