今年第5號中度颱風「杜蘇芮」持續進逼，預計今(25)日下午將發布陸上颱風警報，加上北農今日開市，颱風預期心理加上承銷人購買意願強烈，不只交易量大增，每公斤平均批發價達45.4元，較休市日前漲幅達近1成。

根據北農統計，今日台北市蔬菜到貨量約1544噸，本日進貨量較休市前大幅增加，量增菜種有甘藍、小白菜、大白菜、青江菜、蕹菜、萵苣菜、胡瓜、花胡瓜、絲瓜、苦瓜、茄子、番茄、敏豆、甜椒、青花苔、玉米、青蔥、竹筍等，量減菜種有蘿蔔、紅蘿蔔等，其餘各菜種均略有增減。

本農分析，本日進貨量較休市前大幅增加，因休市後承銷人普遍存貨少，預期購買需求增加，雖然到貨量大幅增加，但因杜蘇芮颱風將近影響，承銷人購買意願強烈，買氣強勁，交易市況熱絡，各菜種行情價格漲多跌少。

根據民眾常購買蔬菜統計，每公斤平均批發價(上價)來看，高麗菜46元、小白菜65元、青江菜79元、苦瓜79元、番茄98元、玉米56元，其餘各菜種持平。

農糧署副署長姚志旺表示，菜價比之前高一來今天開市交易熱絡，包含颱風的預期心理，然而颱風路徑再往南修，對於北部蔬菜主要產區桃園八德、南部雲林西螺等應不會有直接影響。

農委會日前提醒，青蔥、葉菜類等蔬菜易受風雨損害，若已屆收穫期應儘速採收；大宗蔬菜如高麗菜、結球白菜等，農民團體應協助農民將增加採收之蔬菜購貯入庫冷藏，以備於災後釋出調節市場需求。