針對歷史博物館整修後開館延宕一事，國民黨北市立委參選人羅智強今表示，維修工程歷經鄭麗君、李永得、史哲3位部長仍未完工，因此告發文化部，對所屬史博館工程延宕監督失職，要求監察院詳查，是否牽涉弊端。

「實在太扯，擺爛五年不開館」羅智強說，位於台北南海路的國立歷史博物館工程嚴重延宕，自2018年閉館維修，原訂3年完工開館，但至今過了5年，開館日一延再延，期間已更換一任館長，如今現任館長又提出退休，不知何時才能順利開館。

羅智強指出，2018年7月史博館館長廖新田宣布，史博館將整修3年，屆時他會再回來主持開幕展，怎想到原定3年的工期竟然拖了5年還沒有完工。廖新田借調期滿於去年2月歸建，接任的梁永斐館長喊出努力於今年8月試營運，結果完工日仍多次跳票。

羅智強表示，史博館副館長已於7月中正式退休，館長梁永斐也向文部提請退休，形成正副館長搶著在完工前退休的荒謬現象。但史博館只是整修，工程竟可延宕兩年多，同樣位於南海學園的工藝中心台北分館，兩年前的一場火災，也拖到快兩年還沒重新開幕，同樣爭議連連。

羅智強說，工藝中心台北分館2021年底遭祝融，文化部稱只損失5萬元，卻不提價值千萬以上的受損工藝品。當時的文化部長李永得為此在立法院致歉，保證無論有沒有保險，文化部都會負責到底；但今年館方卻只肯賠三樓以上展品，不賠二樓的工藝紀念品店損失，遭批李永得說話不算數，文化部改口卸責。

羅智強強調，李永得今年初卸任文化部長當了5個月的政務委員後，竟跑去當中央社董事長，更創政黨色彩濃厚的卸任政務官接掌媒體惡例。如今史博館維修工程歷經鄭麗君、李永得、史哲3位部長仍未完工，因此要告文化部，對所屬史博館工程延宕監督失職，請監察院詳查是否牽涉弊端，追究相關人員責任。