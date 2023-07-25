睡眠與健康密切相關，特別是大腦健康。最新研究指出，當人到了40歲，每晚7小時似乎是最佳的狀態，能讓人保持良好的記憶力與解決問題的能力，太少或太多的睡眠時間都會影響大腦的認知能力與心理健康。

腎臟科醫師江守山在其臉書引述一份由劍橋大學和復旦大學合作、刊登於去年國際期刊《自然老化》（Nature Aging）的研究結果。結果發現，當人達到40歲時，每晚睡眠7個小時似乎是最佳狀態，太少或太多的睡眠可能會影響認知能力和心理健康。研究人員分析了英國生物銀行（UK Biobank）近50萬名受訪者（幾乎全部是白人），年齡在38~73歲間，詢問受訪者有關睡眠模式和其心理健康情況等資訊。

除了分析受訪者的回答外，研究人員還收集了約4萬名受訪者的腦部影像和基因數據。研究人員發現，不良睡眠，即太多還是太少，都會改變大腦結構。

研究人員認為，睡眠模式可能在澱粉樣蛋白的積聚中起關鍵作用，而這與老年失智、阿茲海默症有關。研究人員並推測，不良的睡眠模式可能導致心理障礙。當人體達到深度睡眠才能清除大腦中的毒素，若不良睡眠模式減少深度睡眠，就會阻止大腦清除毒素，從而導致失老年失智症的發生。