汽車日益走向電氣化並採用先進的駕駛輔助系統使車用晶片需求維持不墜，這對恩智浦而言無疑是一劑大補帖。該公司去年一半以上的營收來自於車用晶片的貢獻。

執行長Kurt Sievers表示，我們的汽車、核心工業與通信基礎設施方面的業務仍然強勁，其第二季營收都比前一季增長。

儘管如此，從電視到智慧手機等產品需求急凍，導致車用晶片以外的半導體業務衰退，以及美國持續升級對中國的半導體出口管制，中國也祭出反制措施，這給所有晶片製造商帶來壓力，恩智浦也難以倖免。

恩智浦此前曾表示中國對關鍵材料鎵和鍺實施出口限制應該不會對公司造成重大影響。該公司約36%的營收來自中國市場，而鎵和鍺也是該公司生產車用和通訊晶片的重要材料。

該公司公布第二季（截至7月2日）營收為33億美元，略低於去年同期的33.1億美元，並優於市場預期的32.1億美元。淨利年減3%，為6.98億美元。調整後每股盈餘為3.43美元，超出市場預期的3.29美元。

其核心的車用晶片營收年增9%，為18.7億美元，亦優於市場預期的18.5億美元。

恩智浦預估第三季營收介於33億～35億美元、經調整後每股盈餘介於3.39～3.82美元，根據Refinitiv數據，市場預期分別為33.1億美元和3.42美元。