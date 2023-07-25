「新北市就業博覽會」首度設「疫後缺工就業服務專區」。（陳慰慈攝）

新北市今年上半年失業率3.51％，較去年微降0.16％，為提高就業率，勞工局今在新北市府6樓大禮堂舉行「新北市就業博覽會」，現場邀請50家廠商共襄盛舉，提供近2400個工作機會，其中服務業占4成以上，另首度設「疫後缺工就業服務專區」。

勞工局長陳瑞嘉說，因應疫情復甦與迎接畢業潮，新北市辦理就博會，希望不管是待業或已畢業的學生都能盡速找到工作。疫情解封後，很多行業面臨缺工，尤其是觀光旅宿業，製造業雖景氣稍微下滑，但不少廠商為了走更長遠的路，為人才培育做準備，今也有將近4成的製造業廠商來現場求才。

不過觀光旅宿業雖大缺工，但也有不少業者也抱怨人才難覓，陳瑞嘉分析，年輕人就業型態正在改變，餐飲旅宿工作相對辛苦，工時長，且跟一般勞工作息不同，可能六日都要上班，但一般年輕人希望六日休息，跟朋友聚會，加上如待遇沒有其他工作來的高，可能不會選擇這樣的行業。

此外，年輕人不喜歡受拘束，寧可選擇當外送員，陳瑞嘉認為，年輕人現階段短暫從事外送員是ok的，但為了長遠職涯發展，還是要選擇具專業性、技術性有前景的工作，才能累積個人資本，對往後職涯發展有幫助。

另為緩解疫後產業基層人員缺工的問題，勞工局表示，今天活動設有疫後缺工就業服務專區，提供餐飲旅宿業與航空地勤等專案職缺查詢及開立推介卡服務，一般勞工失業一個月以上或非自願離職，投入專案職缺工作，每月補助獎勵金6000元、偏遠地區每月再加3000元，最長補助12個月。