《鄭知道了》首度在日本東京開講。（三立提供）

三立新聞台旗艦政論節目《鄭知道了》，將首度跨海前進日本東京舉辦海外開講，此次高規格前進海外和日本台僑面對面，將由重量級主持人鄭弘儀擔綱重任，這也是鄭弘儀自今年3月中旬告假休息136天後，強勢回歸重拾三立主持棒的第一場大型開講節目。

鄭弘儀「微收假」重返三立新聞台《鄭知道了》工作崗位，與團隊前置會議時，氣色紅潤神采奕奕，鄭弘儀打趣說：「我就像一部電動車，隨時需要充電，沒電時就休息充電，電充飽了就隨時上路。」三立這次舉辦日本開講動員近百位工作人員，來賓除了深受海外僑界歡迎的台灣名嘴團，還特別邀請日本資深媒體人野島剛參加錄影，包括多位立委議員也將前往現場擔任觀眾嘉賓跨海助陣。

《鄭知道了》是三立新聞製播的重要的品牌節目之一，三立新聞部表示，有鑒於大選在即，此行前進日本傾聽台僑的聲音，一方面也因為近年來，日本和台灣的雙邊友好關係大進展，除了凸顯這幾年台日友好的情誼，也強化台日各項議題的多元觀點之於2024大選的重要性，另外，三立政論節目的內容，一向是台灣政經局勢的議題引擎，更希望藉由節目讓僑胞有參與國是討論的機會。

而《鄭知道了》前進東京的宣傳海報曝光之後，已經在日本僑界掀起熱議，報名相當踴躍，其中不乏留學日本的台灣學生組團應援，想親眼一睹鄭弘儀風采。《鄭知道了》前進日本東京開講的內容，將於7月31日周一晚上十點，在54頻道三立新聞台播出。