台灣民意基金會今日公布最新民調，民進黨總統參選人賴清德以36.4％穩定領先，其次是民眾黨參選人柯文哲27.8％、國民黨參選人侯友宜20.2％，外界認為賴支持度觸頂，民進黨立法院黨團書記長莊瑞雄25日表示，賴民調並非停滯，而是穩定加溫，他也酸說柯文哲是「調色大師」，但民眾不會因為政治人物很會調色而買單。

民進黨團上午召開「北流欠款鬧劇 停止卸責耍賴」記者會，黨團幹事長劉世芳、副幹事長蔡適應、書記長莊瑞雄、立委吳思瑤出席。

莊瑞雄指出，各政黨所推出的候選人，其理念價值都必須攤開來讓民眾檢視，尤其總統是要帶領國家往前走，民眾對他是否信賴至關重要，而侯、柯在716大遊行結束後民調暴跌，顯示人民對該政治人物的信賴指數產生動搖，民調自然會下降，「柯文哲是調色大師，一下墨綠、藍又白。」但民眾不會因為政治人物很會調色而買單。

莊瑞雄指出，離選舉還有一段時間，賴清德因人格特質，加上在執政價值理念上講的很清楚，也受到民調民眾高度檢驗，所以賴的民調並非停滯，而是穩定加溫，期待未來能夠持續往上突破，民進黨目標就是「過半」，本屆蔡英文獲得57％選票、1400多萬選票，賴也會朝相同目標努力。

劉世芳認為，距離大選還有半年時間，候選人民調沒那麼容易到達天花板，目前有8、9成的綠營支持者黏著度高，尤其總統選舉是和立委連動，黨內才會喊出總統當選、國會過半，擴大選票支持基礎。

至於「藍白合」可能性、無黨籍參選人是否出現，劉世芳說，這些因素民進黨無法做確認，因為決定權在於1、2個人手上，但綠營要想的是，如何在選舉過程中端出牛肉，讓人民知道民進黨執政才能帶領台灣在兩岸和平、經濟繁榮上持續前進，執政黨會戒慎恐懼，努力往上爭取更多選民支持。