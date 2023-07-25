有些銀髮族長輩不會用電腦上網，或者行動不便，不方便出門，新竹市稅務局提供「服務到家」便民服務，凡居住竹市且年滿60歲以上長輩，只要一通電話或網路預約，稅務秘書就會將文件送到府。

市府指出，日前有1名張先生到新竹市稅務局，代理申請查調叔叔張老先生的個人財產清單，但因未攜帶叔叔身分證件，無法完成申請，心理非常焦急。

經同仁細問得知，叔叔為獨居老人，目前因病住院中，為免其來往奔波，立即啟動「服務到家」服務。由「稅務秘書」至醫院核對證件後，交付財產清單給張老先生，令張老先生感動不已，也大讚市府服務「揪甘心」。

稅務局指出，市府關注長輩各項需求，提供全方位照顧，稅務局提供「服務到家」便民服務，符合資格的民眾，可以現場填寫書面、電話、傳真或網路預約向服務科提出申請。服務項目包含查調全國財產稅總歸戶清單、稅務繳納證明、退稅申請、補發繳款書、一般稅務諮詢等35項。

服務時間為除國定假日外的周一至周五上午8時至5時，請事先來電或網路預約，也提醒市民務必提前預約，並備妥身分證、印章（或簽名）以便查核身分。

稅務局補充，除了提供「服務到家」便民服務之外，也打造有愛無礙的洽公環境，於稅務局一樓大廰設置「友善櫃台」，長者臨櫃洽公免排隊、免抽號，隨到隨辦，並提供相關稅務權益健檢服務，為長者檢視自用住宅用地優惠稅率、稅單寄送地址等。

此外，在友善設施上，門口設有公車候車座椅、櫃台設置柺杖掛勾、提供放大鏡及老花眼鏡等，讓長輩們輕鬆完成稅務事。民眾如有任何疑問，請洽稅務局網站、AI智能客服或撥市民服務專線，由專人提供服務。