男星EASON（黃尹宣）以團體CIRCUS出道，在節目中該團給觀眾的形象總是敢衝敢玩，但自節目收攤後，使他經歷一段時間的低潮，甚至月收僅有6000元，生活過得相當拮据；此外，他也透露，曾上某女主持人的節目時被當空氣，當場給他難看。

EASON日前在節目《新聞挖挖哇》透露，在CIRCUS的節目結束後，有一段時間他每月收入約落在6000到7000元，因此他都會去菜市場買報廢的菜來省錢，而當時與朋友合租住在一家儲藏室的他，因為空間太小沒辦法放床，只能直接躺草蓆睡覺。

他坦言，那段時間的感受到人情冷暖，由於過往CIRCUS給予大眾的印象是敢衝，有次他上節目介紹冰品時被惡整，「那個主持人準備把下一道是我要講的那道冰品拿給我，他故意做了一個效果，他不小心跌倒，整碗冰摔到地板上面說『沒關係，你以前是CIRCUS，你不是敢吃，你去吃啊！』」所幸當時一位資深藝人做了效果制止，他才不用硬著頭皮趴地吃冰。

接著，他表示，某次上一個女主持人的談話性節目時被當空氣，起初以為對方覺得自己的故事很精彩，所以放在壓軸，「結果她走到我旁邊看了我一眼，她也不接話，故意空了2秒，回到主持人做結尾的位置，說很謝謝大家收看節目，她不是忘記我，明明看到我坐在那邊！但她要給我難看」最後透露，該名女主持已不在線上，但他還是很尊敬她。