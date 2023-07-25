● 年初爆反司改示威潮 朝野6月協商破裂

「紐約時報」指出，尼坦雅胡（Benjamin Netanyahu）想修法讓政府能進一步介入最高法院法官遴選及限縮最高法院權力凌駕國會。但自今年初一波龐大示威潮後，尼坦雅胡3月時暫緩這項司改推動，開始與反對陣營對話尋求折衷。

反對派6月退出協商，尼坦雅胡強硬右派內閣今天靠自家64名議員，在120席的國會裡以64比0通過這項爭議性司改，反對派國會議員選擇集體退席杯葛。

● 核心利害爭點在哪

紐時指出，司改爭端部分反映出以色列國內意識形態與文化僵局。尼坦雅胡一方的陣營與選民想把國家打造得更宗教化與國族主義，反對陣營則希望國家更世俗與多元化。

執政聯盟認為最高法院介入政府決策的空間太大，非民選的法官有過多權力凌駕民選的國會議員，已損及以國民主。他們還覺得最高法院頻繁針對右翼利益找碴，例如阻止在以色列佔據的約旦河西岸屯墾區一些構工、擋下賦予極端正統派猶太人的特權像免服兵役。

反對者憂心司改恐過度弱化最高法院，日後無力擋住政府越權。他們認為一旦政府不受獨立司法的制約，就能更容易扼殺審理中的尼坦雅胡貪污官司，甚至拔掉督導偵辦尼坦雅胡貪汙的檢察總長。

批評者還擔心，司改後恐讓當前這個史上最右翼和宗教保守的政府進一步限制公民自由或破壞社會世俗面。

● 「合理性」裁量空間 右翼內閣不想給法官

為限制最高法院權力，尼坦雅胡內閣尋求廢止法官在撤銷行政、立法者決策時，使用「合理性」這個概念。

合理性（reasonableness）這個法律概念見諸許多國家的司法體系。若某項決策未能考量到所有當事方、或沒給每個環節相應重視、或給不相關因素過多權重，都會成為法院以不具合理性為由駁回的心證。

但尼坦雅胡政府及其選民認為「合理性」是過於模糊的概念，在以色列法律中從未經明文規定。最高法院一些法官今年使用這一概念阻止資深的極端宗教正統派政治人物戴瑞（Aryeh Deri）入閣，激怒尼坦雅胡政府。法院當時以戴瑞近期稅務詐欺有罪定讞，認為延攬他入閣不具合理性。

● 以色列總統憂心走上內戰

以色列自今年1月以來已因這項司改爆發多次大規模示威，現在可能進一步打亂經濟、惡化以色列與美國拜登政府間的關係。

以色列總統赫佐格（Isaac Herzog）警告，社會分裂加劇有走向內戰之虞。尼坦雅胡則成夾心餅乾，一面是維持聯合內閣穩定，無法開罪內閣裡希望限制最高法院權力的極右翼與極端正統宗教的黨派，一面還得安撫反對政府控制司法的自由派以色列人憤怒。（譯者：陳亦偉）1120725