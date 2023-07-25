食藥署今天公布，市占率百分百、用於治療注意力不足過動症等疾病的「思有得持續性藥效膠囊44毫克」，因溶離度檢驗不合格恐影響藥效，將於8月18日前回收共1批、約11萬顆。

根據衛生福利部食品藥物管理署公布藥品回收訊息，友霖生技醫藥股份有限公司的「思有得持續性藥效膠囊44毫克 Methydur Sustained Release Capsules 44 mg」，批號M082004產品，因溶離度檢驗不符合原核准規格，啟動回收。

這個藥品主成分為METHYLPHENIDATE HCL，主要用於治療治療注意力不足過動症。

食藥署副署長陳惠芳告訴中央社記者，這款藥品屬於多層次藥物控制釋放，規格分為1個小時、3個小時、9個小時、24小時，原本規定第9個小時應為65%，但檢驗結果為64%，因此啟動回收。

陳惠芳說明，同成分、同劑型、同劑量只有這款藥，市占率百分百，目前廠中仍有另外1批、約11萬顆，大概是1年用量，回收不致於影響市面用藥；廠商應於8月18日前完成回收作業，並應繳交回收成果報告書及後續預防矯正措施。

（編輯：李亨山）1120725