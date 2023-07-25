法新社報導，64歲的哈登今年1月遭定罪，罪名是誘騙患者跨州到曼哈頓（Manhattan）接受醫學檢查，並藉機性侵患者。

聯邦檢察官形容哈登是「穿著白袍的獵食者」。

美國廣播公司新聞網（ABC News）報導，這項判決由法官柏曼（Richard Berman）宣布，柏曼稱該案「與我經手過的其他任何一起駭人、超乎尋常、道德敗壞的性侵相關案件截然不同」。

檢方發言人向法新社證實，哈登服刑完畢後，將終身受到獄後監督（supervised release）。

來自新澤西州的哈登被控在1990年代初期到2012年間虐待數十名女性。哈登自2012年起便未再行醫。

曾爭取民主黨美國總統候選人提名的楊安澤（Andrew Yang）之妻盧艾玲（Evelyn Yang），也是哈登狼爪下的受害人之一。

盧艾玲曾告訴美國有線電視新聞網（CNN），2012年她在懷第一胎7個月的情況下遭哈登侵犯，起初她並未告訴丈夫自己的遭遇。

哈登2016年在認罪協商下對強行觸摸和三級性虐兩項罪名認罪，躲過了牢獄之災。

根據認罪協商內容，哈登的行醫執照被吊銷，並被登記為級別最低的性犯罪者。

哥倫比亞大學爾文醫學中心（CUIMC）去年宣布，以1.65億美元（約新台幣52億元）與147名哈登的病患達成和解。

哥倫比亞大學之前曾於2021年宣布，旗下醫院與79名由另名律師代表的哈登的病患以7150萬美元（約新台幣22.5億元）達成和解。

哥倫比亞大學表示，在過去10年間，哥倫比亞大學爾文醫學中心婦產科修訂了現有政策，並投入更多資源來加強患者的安全。（譯者：李晉緯/核稿：李佩珊）1120725

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