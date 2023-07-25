監委查北流案 賴香伶：好好查出一個標竿給其他縣市看

台北流行音樂中心啟用3年，前台北市長柯文哲任內1.9億元工程款未付清，每月衍生80萬元利息，監察委員賴振昌昨決定申請自動調查。民眾黨立委賴香伶嗆，監察院你不要搞錯方向，「你要去查，好好去查，查出一個標竿典範來」，讓其它地方政府、地方議會來看看怎麼樣做到財政上面能夠用到刀口上，能夠一定程度的如期如質完工完成。

賴香伶指出，太多的前瞻計畫中途停工的、辦得不好隨便驗收的，隨便去看，「所以監察院你不要搞錯方向，那個賴（振昌）大監察委員，你要去查北流，台北市還是唯一台北市議會監督從來不放水的一個地方政府」。

賴香伶說，「你要去查，好好去查，查出一個標竿典範來」，讓其它地方政府、地方議會來看看怎麼樣做到財政上面能夠用到刀口上，能夠一定程度的如期如質完工完成，即使沒有追加預算，也是照政府的預算法規一步一步來，從來不敢偷吃步，從來不敢把這一灶錢拿去哪裡亂用。