據觀察者網報導，當地時間7月24日，俄羅斯《消息報》援引消息人士報導稱，俄羅斯國防部正考慮在遠東地區部署一個由圖-160戰略轟炸機組成的航空團。到目前為止，尚未作出最終決定。如果最終決定獲得通過，那麼這一新組建的圖-160航空團將成為駐阿穆爾州烏克蘭卡空軍基地，阿穆爾州位於俄羅斯聯邦的東南部，其南部、西南部與中國黑龍江省相鄰。

報導稱，這一切都將取決於圖-160轟炸機的國防訂單數量和組成情況。目前，在俄國防訂單框架之內，圖-160轟炸機正在進行現代化升級改造，並正製造更多圖-160M改進型戰略轟炸機。

據報島，俄羅斯軍事專家尤里·利亞明告訴《消息報》，部署在遠東地區的圖-160戰略轟炸機將用於威懾美國及其在該地區的盟友。

「應當特別關注日本，我們與日本在南千島群島（日本稱北方四島）仍存在領土分歧。 最近，該國不斷增加軍費開支，還計劃發展進攻性武器系統。因此，有必要加強我們的威懾力量，以消除來自這個方向的威脅。」利亞明表示。

圖-160轟炸機，被俄羅斯人暱稱為「白天鵝」，北約則稱之為「海盜旗」，是一款採用可變後掠翼設計的多用途超音速戰略轟炸機，旨在用核導彈和常規導彈摧毀目標，包括縱深後方的目標，其速度可達2000公里／小時，是世界上航速最快、航程最遠的戰略轟炸機。

圖-160轟炸機是蘇聯解體前最後一個戰略轟炸機計劃，目前也仍在生產。《消息報》指出，近年來，俄羅斯國防部一直在對該機型進行現代化升級改造工作。

2018年1月，俄羅邦國防部與圖波列夫設計局簽署了首批圖-160M戰略轟炸機的國家供應合同。此外，現有的圖-160轟炸機也正在升級改造。

去年12月19日，俄羅斯聯合航空製造集團新聞處發佈影音，宣佈量產型圖-160M轟炸機已於當月完成首飛。通告中提到，飛行員在空中測試了該機的機動性能，包括其飛行穩定性和可控性，同時也檢查了發動機、機載電子設備，以及機上各項系統的性能。