花蓮吉安鄉家戶門牌自2006年全面更換迄今已有17年，有些門牌因牌面褪色、斑駁無法辨識，鄉公所即日起將陸續替全鄉18村換發新的智慧門牌。（吉安鄉公所提供／羅亦晽花蓮傳真）

花蓮吉安鄉福興村曾是官營日本移民村，社區裡仍存留不少舊村，部分老宅更保留超過50年歷史的「藍色門牌」，持續見證村莊發展，由於鄉公所即日起將全面換發新門牌，考量舊門牌承載著地方的歷史軌跡，將不拆除並與新牌面一起陪伴吉安成長。

吉安鄉家戶門牌自2006年全面更換迄今已有17年，有些門牌因牌面褪色、斑駁無法辨識，鄉公所2019年起逐步推動特色門牌更新作業程序，包括徵選新鄉徽、因應人口增加整編村鄰至39鄰等，經全面換發村鄰服務門銜牌，開始設計家戶特色門牌。

吉安鄉除將鄉徽裡的桐花、原住民圖騰、山海等象徵元素，融入特色門牌的設計，也利用對比色系呈現多元族群、活潑鮮明及共榮的意象，並將鄉公所官方網站「QR Code」印在門牌上，提供資訊服務的智慧功能。

鄉公所統計，全鄉換發張貼家戶數量為3萬3352戶，本月20日已啟動作業，由於福興村裡的部分老宅保留超過50年歷史的門牌，與17年前換發的綠色門牌一同見證村落的發展，福興村長也在門牌換發張貼作業前，帶著鄉公所團隊前往一戶保有3面舊門牌的家戶前，介紹歷經近、中、長程期門牌的故事，與當地居民一起踏進門牌演進的歲月歷程裡。

鄉長游淑貞則聽著老村民述說福興村的發展歷程，並細心介紹新門牌的QR Code功能，包括連結公務效能、認識在地產業狀況，直通鄉長信箱、查看公務訊息與工程資訊等，遊客則能藉此快速了解地方文化特色、產業、遊程、美食及族群等多元資訊。

鄉公所表示，現有舊門牌具歷史留存紀錄，原則不予以拆除，至於有個別化建築或獨立戶等，則會依現況進行合宜考量張貼，將依第一選區（永安村、勝安村、太昌村、北昌村、宜昌村、南昌村）90天、第二選區（慶豐村、吉安村、福興村、南華村、干城村）60天，及第三選區（東昌村、仁和村、光華村、仁安村、仁里村、稻香村、永興村）90天，進行換發，預計約240個工作日完成。