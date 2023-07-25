五堅情22日晚上於澳門倫敦人舉行演唱會。(J's娛樂工廠 提供)

五堅情22日晚上於澳門倫敦人舉行演唱會。(J's娛樂工廠 提供)

五堅情22日晚上於澳門倫敦人舉行演唱會。(J's娛樂工廠 提供)

《五堅情 Moon Landing 月面著陸澳門演唱會》22日晚上於澳門舉行，陳零九、邱鋒澤、婁峻碩、黃偉晉和賴晏駒在台上使盡渾身解數獻唱，此行也趁機觀光，品嚐美食，也到賭場小賭一番。

演唱會甫開始，五堅情便以〈月面著陸〉、〈速食愛情〉及〈兵變〉揭開序幕，小賴透露自己在抵達澳門後即病倒感冒發高燒，但他仍不忘在台上搞笑說：「因為怕傳給他們，所以3天都把自己關在房間裡，每天只吃Room Service，然後昨天進來的人說我很面熟，但卻以為我是五月天，我說不是，是五堅情，但他卻說不知道！」

陳零九在個人表演時，唱到〈Insane〉一曲時突然哭起來，他唱完後表示：「因為這歌算是我這陣子的心情，所以比較感觸一點，眼淚沒有Hold住，對不起。」換到黃偉晉Solo時，他透露粉絲的熱情，讓他可以有薯片吃不停，而且還生了暗瘡，不過幸好在妝容下沒有太明顯。他也在台上脫下外套大秀身材，還搞笑說帶了「奶奶」來澳門，婁峻碩在Solo時也同樣脫下外套秀出他的麒麟臂。

有別於香港站的演出，這次五堅情特別邀請了幸運的堅果到台上，即興送上〈愛我別走〉、〈今天你要嫁給我〉、〈背叛〉及〈Bad Boy〉四首經典歌曲，其中一對被邀上台的情侶，被問及可會結婚時，女方突然反問婁峻碩可打算結婚，婁峻碩毫不矯情地回答「有啊！」能度相當大方。

演唱會後，五堅情也分享心情，其中病癒的小賴談及晚上的演出，他說：「超擔心，因為第一天我幾乎沒有聲音，直到第3天才好一點點，在綵排時還是很卡，但是有來看的朋友說聽不出我有感冒，那就好了，放下很大的心。」

黃偉晉感謝堅果們：「因為我每天都吃一包薯片，所以上場前痘痘都很熟，但是真的太好吃了！」至於婁峻碩則告知大家脫外套的原因，說：「偉晉讓『長輩』出來見人，所以我也只好在後台Push Up，但現在已經瘦下去了。」而這次特別獻唱Beyond〈海闊天空〉，邱鋒澤說：「唱得不夠好，請見諒，下次繼續努力。」婁峻碩更說：「聽粉絲說，我唱很多髒話，對不起。」

這次來到澳門，五堅情自然少不了到賭場碰碰運氣，陳零九自爆：「我是幾乎18個小時在賭場。」邱鋒澤補充道：「我們是負責任的玩，我們沒有大下，小賭怡情，來到澳門，一定要感受這裡的風味。」五堅情也預告下半年將推出第二張創作EP《ROYAL》，這次曲風會給大家一點驚喜，也會有突破。