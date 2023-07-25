圖書館給人的感覺是寂靜又充滿故事的地方，但是當夜晚降臨，萬物都準備休息的時候，圖書館內又會有怎麼樣的熱鬧呢?2023《閱讀亞灣的網》夜宿總圖活動結合雙語夜讀、文創會館探訪、創意氣球、組隊闖關及戲劇展演。48名學員一起透過閱讀繪本、網羅想像力，編織對圖書館的喜愛，並創作出屬於自己的戲劇。

透過夜遊圖書館，孩童們在書櫃中了解圖書館使用的方法，並尋找創作的線索。（圖片來源：高雄市立圖書館提供）

高市圖董事長暨文化局長王文翠表示，今年夜宿體驗營與國家發展委員會合作推行雙語政策，將外語繪本閱讀融入圖書館夜宿活動中，另外串聯總圖二期文創會館，探訪承風書店，及亞灣5G AIoT廠商方陣聯合數位科技公司體驗沉浸式遊戲。王文翠表示，學員們更在專業表演師資帶領下，將閱讀轉化為戲劇創作，在多元豐富的活動中編織出對閱讀生活的想像，也深化對藝術的感受力。

夜宿活動至亞灣5G Aiot的方陣聯合數位科技公司探訪，在變化的網中，體驗沉浸式遊（圖片來源：高雄市立圖書館提供）

高市圖代理館長林奕成表示，今年報名人數為歷年新高，從超過200名報名者中抽籤選出48位學員參與夜宿總圖活動。為期兩天的夜宿總圖體驗營與高雄在地劇團「快樂鳥故事劇場」合作，由專業的戲劇老師開場，扮演來自不同繪本的「蜘蛛」，透過編織美麗的網拉開序幕，學員們在這27小時閱讀劇場盡情發揮想像力，並藉由尋寶遊戲更認識圖書館與相關資源。

孩童在夜宿活動-閱讀亞灣的網中，體驗戲劇演出，也編織出自己獨特的網。（圖片來源：高雄市立圖書館提供）

夜宿的經典重頭戲是深夜的圖書館，神秘刺激的尋書探險之旅讓學員們歡聲尖叫，回憶無窮。學員在兩日活動中，從閱讀繪本循線編織出創意戲劇並組隊演出，於成果發表會帶來創意氣球與有趣的故事創作，蔡姓學童母親表示：「看了他們的戲劇演出好感動，聽著孩子快樂的分享這兩天一夜的圖書館夜宿活動，真的非常開心。」活動尾聲也聽見孩子們迫不急待地向爸爸媽媽們分享夜宿體驗，「我們睡覺之前聽老師唸英文故事」、「圖書館遇到夜遊精靈超刺激」、「我們從空橋走過去看書店和體驗高科技互動遊戲」、「學習折創意氣球很有趣」、「媽媽，以後我們晚上來圖書館看星星和高雄港」。