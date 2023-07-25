Darren拍攝全家福，慶祝父親節。（夏樂影像提供）

Darren拍攝全家福，慶祝父親節。（夏樂影像提供）

Darren拍攝全家福，慶祝父親節。（夏樂影像提供）

Darren拍攝全家福，與兒子有如「大小浪花」。（夏樂影像提供）

正在趕拍《我的婆婆怎麼那麼可愛》第2季的邱凱偉（Darren），應夏樂影像邀請拍攝全家福影像慶祝父親節，Darren與老婆曾威菱（ViVi）、兒子Travis一家3口留下歡樂溫馨影像；雖然當天拍攝累壞了，但Darren笑說這是最棒的父親節禮物，也希望每隔一陣子就都能留下影像，也記錄小孩的成長，也說希望將來成員越來越多，越來越熱鬧。

夏樂影像一向以捕捉親子間溫馨互動作為品牌特色，看到以《我的婆婆怎麼那麼可愛》拿下金鐘獎最佳男配角的Darren在節目上分享帶小孩時的各種崩潰，在會心一笑的同時，也感受到Darren家庭成員間的好感情，所以此次新攝影棚啟用，特別邀請一家人體驗拍攝，希望將這些可愛的互動瞬間留存下來。知道Darren喜愛重機，也特別準備了露營風背景，讓夫妻倆在與兒子玩耍嬉鬧歡樂氣氛中，留下上學前的美好家庭回憶。

拍攝當天共換了3組不同造型，為了讓小孩子可以好好拍照，夏樂影像也準備了不少道具，希望能讓Travis好好看鏡頭，攝影師也使出十八般武藝吸引目光，Darren跟ViVi笑說：「這真是我們輕鬆的時刻，有人幫我們把我們日常最常做的工作做完了。接下來讓Travis拍獨照好嗎，讓我們可以休息久一點。」ViVi也許願：「請常找我出來拍照好嗎？有人一起幫忙顧孩子分散精力真好！」

Darren與ViVi教導孩子一向走尊重他發展的方式，所以沒有刻意剪過Travis的頭髮，而2歲多的Travis長髮造型也像極了Darren在浪花兄弟時期的樣子，讓大家直呼是「大小浪花」！Darren笑說Travis還真的滿會唱他的主打歌曲＜你是我的OK蹦＞。

Darren夫妻讓Travis自然留著頭髮，日後要什樣的髮型讓他自己決定，有個性的Travis也不太讓其他人動他的頭髮，長髮的Travis也常被誤認成女孩，這次其中一套造型還幫他綁了麻花辮，一開始也是邊哄邊綁，最後Travis自己也很喜歡這個辮子點頭OK，還開心地跑來跑去擺POSE，大家紛紛說這可愛的樣子要不被認成女生也太難，Darren笑著強調：「我生的是兒子，大家別搞錯。」

在戶外自然光拍攝時，還有泡泡機讓Travis邊玩泡泡邊拍照，捕獲了全家人最自然的瞬間，大家笑說泡泡真是戶外救星，讓拍攝又美又順利，也讓Darren一家留下最美的全家福紀錄。