台灣民意基金會公布各政黨支持民調，32％民進黨、23％國民黨、17.3％台灣民眾黨、22.5％沒特別支持哪一個政黨；台灣民意基金會董事長游盈隆表示，與上個月相比，兩大黨支持度雙雙上揚，小黨明顯萎縮，顯示現階段台灣政黨支持傾向較不穩定，具有比平常更高的揮發性。

此外，國人對各政黨的感情溫度，從平均溫度看，台灣 人對民進黨的感情溫度是 49.5 度、國民黨是 46.59 度、民眾黨是 49.06 度；游盈隆認為，三政黨都在無感的 50 度以下「龜笑鱉沒尾」，此刻台灣人對三個主要政黨的感覺都是負面的、失望的、討厭的，也是台灣政黨政治失能、失靈、較低潮、較乏善可陳的時刻。當 2024 台灣總統與立委大選已經開打，這項發現暗示，台灣選民很可能將在三個「不成器」的選項中做無奈的抉擇。

政黨支持度最新民意顯示，三成二支持民進黨，二成三支持國民黨，一成七支持民眾黨， 1.8％支持時代力量，1.9％支持台灣基進，二成三中性選民。

與上個月相比，民進黨上揚 7.4 個百分點，國民黨上揚 2.6 個百分點， 民眾黨下滑 4.9 個百分點，時代力量下滑 5.4 個百分點，台灣基進下滑 4.4 個百分點。 中性選民增加 5 個百分點。

游盈隆認為，本月民進黨支持度回升 ，很可能是六月流向兩綠色小黨的支持者回流所致，最主要原因可能是柯文哲來勢洶洶，引發暫時出走支持者危機意識。國民黨也呈現支持者回流的現象，這同樣是因為 2024 總統與立委選戰升溫所導致的危機意識使然。

國人對政黨的感情溫度，用 0 到 100 之間數字表達對政黨感覺；三成九對民進黨有好感，三成二有反感，二成三無感。好感比反感多七個百分點。

游盈隆說，平均感情溫度是 49.5 度。顯示民進黨仍未走出民意的冷宮。49.5 度代表的是選民一種冷的、嫌惡的感覺，是 一種負面的、否定的態度。做為今日台灣執政黨，台灣人對民進黨有這樣的感覺，代表的是一種嚴重的警訊。和1 月份相比，人民對民進黨的平均感情溫度上升 2.89 度，但還是低於無感的 50 度。 選戰開打，選民對民進黨的感情溫度如此之 低，絕非好兆頭。

國民黨部分，二成六有好感，三成二有反感，三成五無感。從平均溫度 46.59 度。他說，國民黨仍處於被選民打入冷宮的狀態。對任何積極爭取民意支持，有意重返執政的政 黨急欲擺脫的狀況。

他說，和 1 月相比，國人對國民黨的平均感情溫度略降 1.51 度， 可能和最近幾個月國民黨內亂和整體表現有關。 32.4％對國民黨有反 感，上升 6.4 個百分點，若換算成實際人口數，反感的人增加 120 萬人以上， 是一個顯著的擴大。此刻對國民黨感情溫度再次降溫，顯示 2022 年九合一地方選舉大勝的熱潮已經減退。

至於民眾黨的感情溫度，三成二有好感，二成六有反感，三成四無感。從平均溫度 49.06 度；游盈隆說，和2021 年 9 月最近一次相比，平均感情溫度略升 1.78 度，但還是處於負面的、嫌惡的狀態。過去兩年來，選民對民眾黨的感覺變好了一點，但顯得相當緩慢。