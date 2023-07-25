台東市區1處電子遊戲場試圖以合法掩飾非法賭博，還提供專人專車兌換現金服務。（台東縣警局提供／蔡旻妤台東傳真）

台東市區1處電子遊戲場試圖以合法掩飾非法賭博，還提供專人專車兌換現金服務。（台東縣警局提供／蔡旻妤台東傳真）

台東市區1處電子遊戲場試圖以合法掩飾非法賭博，還提供專人專車在店家附近以寄分卡兌換現金，遭民眾檢舉，台東縣警局靖紀小組經近3個月蒐證，兵分多路搜索，查扣62台電子遊戲機及相關事證，依刑法第266條及268條將負責人、店員、賭客移送地檢偵辦。

台東電子遊戲場掩蓋非法賭博 提供「這項」專業服務

據了解，該店家相當謹慎，客人如向店員說「我要回現」，店員就會以專人專車在店外附近接應，客人持寄分卡就可兌換等值現金，與以往一般在店內就能取現金不同，增加辦案難度。

台東縣警局長陳錦坤今年4月接獲民眾檢舉某電子遊戲場涉賭，為慎重其事，便指示靖紀小組深入查訪，案經2個月餘蒐證，發現該店以專人專車在店外附近，提供客人持寄分卡兌換等值現金，確實涉賭，遂報請地檢署檢察官羅佾德指揮偵辦。

台東縣警局靖紀小組見時機成熟聲請搜索票，與台東分局、刑警大隊、保安隊於該店家周邊埋伏守候，並趁張姓賭客於店外與店家聘僱專職兌換現金給客人的林姓店員（俗稱老鼠）交易時，兵分兩路；並至店家對在場呂姓店員執行搜索，查扣62台電子遊戲機、賭金、營業金及相關犯罪事證，全案並將蔡姓負責人、店員、老鼠及賭客移送地檢署偵辦。

陳錦坤表示，正逢暑假期間，聲色場所容易吸引懵懂學生及民眾駐足，台東縣警局除加強這類場所臨檢查察及取締不法外，鼓勵民眾從事正當休閒活動，避免觸法。

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