夏天炎熱難耐，民眾吹冷氣消暑也擔心電費暴增，一名網友表示，最近一回家就會立刻打開客廳冷氣，晚上進房間也會開臥室的冷氣，溫度都設定在23至25度，擔心一直吹冷氣傷荷包，好奇問「大家冷氣都是開幾度？」大多人都表示26到28度就很涼，沒想到一名網友說，家中使用一級變頻冷氣，設定30度加上電風扇「超級涼爽」，而且用電量很省。

一名女網友在批踢踢發文指出，最近每天回到家就會先把客廳冷氣打開，晚上洗完澡進房間也會開房間的冷氣，溫度大約都設定在23至25度，又擔心每天這樣吹冷氣很傷荷包，她好奇詢問「大家冷氣都開幾度？」

這篇發文引起許多討論，大多人都表示26到28度就蠻涼快，「27度冷死了」、「26度加電扇很涼」、「28度，其實有時開除濕就感覺涼很多」、「26度加電扇，開24小時」、「27度加電扇，運動的時候25度加電扇」、「客廳25度、房間27度，這樣剛好不冷不熱，很舒服。」

另外還有一名網友分享，家中使用的是一級變頻冷氣，即使溫度設在30度，只要搭配電風扇就「超級涼爽」，而且使用勾錶（夾形電流量測儀器）量測，用電量大約只有200瓦至250瓦。

台電先前則分享吹冷氣省電撇步，除了「調高1度省電6％」，搭配電風扇幫助室內空氣循環、降溫，也要記得2至3周清洗一次濾網，能省電達10％。