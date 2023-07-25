豐采520建案釀天坑事件，豐邑建設24日發表聲明將對受損路面做AC修復，但附近社區居民認為真相調查都還未明之前，不該修復天坑，25日上午豐邑建設預備修復時，居民情急之下用肉身阻擋車輛機具進場。

豐邑建設24日發表聲明指出，日前公單位檢測週遭道路結果指出地質狀態穩定，會依照縣府專家委員專案小組會議結論同意，針對受損道路路面進行 AC 修復，近日會主動將勝利二路北向車道重鋪，莊敬六街全面刨除重鋪。

豐邑建設聲明中表示，6月初即委託台灣省土木技師公會作大有可為的鄰房鑑定，經過1個多月來的現場會勘與數據分析，報告結果表示鄰房安全沒有問題。豐邑建設仍會定期提供透地雷達檢測，並請專業技師檢視驗證後，同步回報主管機關縣府及市公所。

25日上午設備機具準備進場時，鄰近社區居民情急之下用肉身阻擋車輛機具進場，並表示豐邑聲稱取得政府同意，但是社區居民查證有紀錄在案的只有同意假修復，希望在真相調查都還未明之前，不該修復天坑。

鄰近社區居民不滿表示，若展開天坑修復，包括住戶指定的台北市土木技師公會的調查還有何意義？社區居民找了縣府、市公所，目前兩個單位又無動作，「到底誰能喊停？」