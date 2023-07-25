基隆市長謝國樑表示，本次活動是為了推廣雲端發票利用，只要捐出發票即可免費兌換活動入場券，歡迎市民踴躍參加。（徐佑昇攝）

基隆市長謝國樑（後排左三）和副市長邱佩琳（後排右二）及柳丁哥哥（後排左二）與安心幼兒園師生合影。（徐佑昇攝）

現場進行趣味的有獎徵答，小朋友們相當投入。（徐佑昇攝）

柳丁哥哥受訪表示相當愛來基隆，尤其是廟口小吃和海鮮更是他的最愛，也很開心能有機會來基隆參與活動。（徐佑昇攝）

基市府推捐發票「藝起跳」親子活動 8／5文化中心與碰碰狐同樂

基隆市政府為推廣雲端發票，降低紙張浪費，8月5日將於基隆表演藝術中心演藝廳（文化中心5樓）舉辦「藝起跳藝起唱」活動，現場將有小朋友最愛的YOYO家族，也有超高人氣的明星「碰碰狐」一同唱跳，只要捐出民國112年7至8月的紙本發票4張或雲端發票2張，即可免費兌換入場券。基隆市長謝國樑表示，本次活動是為了推廣雲端發票做環保，歡迎大小朋友一起來同樂。

基市府為推廣讓市民更加了解雲端發票，於25日由市長謝國樑與YOYO家族的「柳丁哥哥」以及安心幼兒園的小朋友們共同舉辦「藝起跳藝起唱」的活動宣傳，該活動將於8月5日下午2時在基隆表演藝術中心演藝廳，也就是文化中心5樓舉行。當日將有小朋友最愛的YOYO家族哥哥姊姊們及高人氣人偶明星「碰碰狐」與大小朋友一起歡樂唱跳。

宣傳活動開始時，由柳丁哥哥及碰碰狐和謝國樑與小朋友一起唱跳爆紅兒童歌曲「Baby Shark」。柳丁哥哥還稱讚謝非常了解歌曲的舞步與姿勢，謝則笑說因為女兒小愛也很喜歡這首歌，所以也會跟著跳。而安心幼兒園的小朋友則在有獎徵答時卯足全力大聲回答問題，也讓活動增添一分溫馨。

謝國樑表示，本次活動主要是為了向市民推廣利用雲端發票來做環保，節省紙張浪費，只要透過捐贈發票的方式，就能夠免費兌換入場券，也透過這個機會讓家長和小朋友都能更加了解雲端發票的使用，也歡迎大小朋友踴躍參加。

稅務局表示，本次活動將自7月25日下午1時起開始兌換入場券，可透過網路或現場實體兌換。只要捐出民國112年7至8月的紙本發票4張，或是雲端發票2張，即可免費兌換入場券1張。

網路兌換可至基隆市稅務局網站的雲端發票專區兌換（網址 https://gov.tw/zSW）；實體兌換可至基隆市政府1樓服務中心（基隆市中正區義一路1號），或至基隆市稅務局1樓服務中心（基隆市安樂區安樂路二段162號）進行兌換，歡迎民眾踴躍報名。