宏達電HTC U23配備6.7吋OLED大螢幕，並配有60/90/120Hz可變動螢幕更新率。影像部分，此次HTC U23主鏡頭升級為6,400萬畫素，並搭配800萬畫素廣角鏡頭與200萬畫素景深鏡頭，提供夜景模式、AI場景辨識、專業模式，以及120度超廣角。此外，前鏡頭也升級為3200萬畫素，並搭載10級即時美顏功能，不僅如此，還搭配4K防手震錄影、縮時攝影、慢動作攝影等拍攝功能，可以輕鬆呈現創作風格。

此外，HTC U23系列內建全新改版的VIVERSE行動應用VIVERSE App。VIVERSE App完美適配手機體驗，可使用「AR」虛實整合功能輕鬆創造數位分身，大玩新型態社交；自由穿梭於不同的虛擬世界「探索‧World」；參與各式各樣如臨現場的活動；透過「市集‧Market」購入數位資產。現在用HTC U23召喚數位分身夥伴。

宏達電HTC U23推出水漾藍與羅蘭紫兩款配色，並提供8GB/128GB規格選擇，建議售價為14,990元，今日起正式開賣。消費者搭配電信公司5G購機方案月付1,399元，升級5G手機只需990元。