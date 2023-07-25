去年3月，新北市中和警分局中原派出所張姓員警執勤時，朝拒檢的賓士車連開3槍，造成後座鍾姓男子中彈死亡，新北地檢署認為有違比例原則，今年2月依過失致死罪嫌將張員起訴。新北地院審理認為張員用槍時機，符合警械使用條例相關規範，且已注意勿傷及致命的部位，並未逾越必要程度，今判張員無罪，仍可上訴。

檢方起訴指出，張員去年3月10日晚間執勤時，見到林姓男子駕駛的賓士車懸掛偽造車牌，上前欲攔檢，對方卻加速逃逸，在中和多處道路逃逸追捕，林男直至駕駛到中和景平路時受困車陣中才停止。

張員明知賓士車未對巡邏車或行人衝撞，仍貿然朝賓士車後方擋風玻璃連開3槍，不慎擊中鍾男頭部，造成他受有頭部盲創性槍傷、顱枕骨骨折、顱內出血等傷害，送醫不治。

法官審理後認為，張員用槍時機，符合警械使用條例相關規範，屬合理使用，雖因擋風玻璃材質特性造成折射使彈道偏向，而有致彈頭擊中後座乘客的風險，但究竟是否會因此擊中被害人，並非張員於上述急迫情形下所能防免。

且賓士車是在嘗試衝破車陣，後續路徑是要往前、往左或往右之行向不明，張員是跑動中持槍射擊，已盡量朝下往輪胎處射擊，以期避開駕駛或乘客，認其已善盡注意義務，不能僅因抽象地有上述風險，即認身為張員絕不能朝向前方並向下射擊。

況且此風險的產生，是因賓士車主拒絕遵從執法警員命令停車受檢，猶一路高速疾駛欲逃避追緝致危害用路人車安全所致，理應自行承擔，而非由為保護民眾生命、身體安全而開槍制止的執法警員承擔此項注意義務，方屬事理之平。

法官認為，張員客觀上並無違反注意義務，主觀上亦已盡其注意的能事，自難認有何過失可言，因此判處無罪。