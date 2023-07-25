最溫暖母雞！全代會盧秀燕這幕曝光，徐巧芯稱，有助團結藍營。（取自盧秀燕臉書）

國民黨23日舉辦全代會，總統參選人「漢子」侯友宜和台中市長「燕子」盧秀燕、高雄市前市長「禿子」韓國瑜睽違多年同框，營造出藍營大團結的氛圍。國民黨立委參選徐巧芯更驚爆，盧秀燕當日一舉一動都充滿溫馨、體貼的感覺，「讓大家想要團結上去」。

徐巧芯昨（24）日在《新聞大白話》指出，全代會上最大亮點就是兩個人，一個是盧秀燕、一個是韓國瑜，每當有台中的立委參選人進場，盧都有站起來鼓掌，「這種溫馨感是真的可以促進團結的，這種溫暖、這種體貼就會讓大家都想要團結上去。」對於盧表現出來的態度，資深媒體人黃暐瀚也表示，有點小細膩。

最溫暖母雞！全代會盧秀燕這幕曝光，徐巧芯稱，有助團結藍營。（取自盧秀燕臉書）

除此之外，徐巧芯透露，盧秀燕在全代會結束後，還帶著台中的「小雞」去吃麥當勞。《中時新聞網》掌握到當天畫面，可以發現盧秀燕和藍營台中立委參選人關係融洽，場面相當溫馨。

台中市長盧秀燕在全代會結束後，帶藍營2024台中立委參選人前往麥當勞用餐。（民眾提供）

另對於韓國瑜，徐巧芯也直言，韓的亮點沒有讓場面失焦，反而會讓大家覺得，「要挺韓國瑜，就是支持他力挺的對象，包含國民黨總統跟立委參選人，且這樣的感覺是發自韓國瑜內心的。」