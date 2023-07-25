益華是積體電路、系統單晶片和印刷電路板等電子組件自動化設計軟體與矽智財的領導廠商。此外，該公司也銷售採用自家設計軟件的硬體系統。

其執行長Anirudh Devgan表示，本季預測不如預期，主要因為一些硬體交付是落在9月和10月之間。

Stifel分析師Ruben Roy表示，與上一季情況類似，股價到業績發布前表現良好，但該公司的積壓訂單略為減少1億美元。我認為盤後有點是「賣在事實出」（sell the news）的操作。

儘管產業身陷周期性的衰退，但晶片設計軟體的需求仍在成長，因為谷歌母公司Alphabet和輝達（Nvidia）等科技巨頭與晶片大廠都競相打造自家的AI半導體。

益華第二季營收為9.766億美元，優於市場預估的9.749億美元。但該公司預期本季營收介於9.9億～10.1億美元，中值為10億美元，不及市場預估的10.1億美元。

益華將全年營收預測從介於40.3億～40.7億美元上修至介於40.5億～40.9億美元，優於分析師預測均值40.6億美元。

該公司預估全年調整後每股盈餘介於5.05～5.11美元，亦優於市場預估的每股5.03美元。

與其競爭對手Synopsys Inc一樣，益華的目標是至少透過兩種方式從AI興起的趨勢中受惠：提供用於AI晶片設計的工具，以及自家的設計軟體添加AI功能。執行長Devgan在法說會上表示，這需要一些時間，但這是嘗試和部署新技術的自然過程。