中華電信發行美國存託憑證（ADR）20年，當年推動海外掛牌的高層齊聚談甘苦，坦言遇到民營化被質疑賤賣國產、網路泡沫化、全球股市空頭等多重壓力，導致計畫延後，但「屢敗屢戰」順利完成任務，20年來，中華電市值翻倍至新台幣9000億元。

中華電信發行ADR至美國上市滿20週年，董事長郭水義率隊前往紐約，並邀請20年前於美國上市時主持敲鐘儀式的前董事長暨前交通部長賀陳旦，再次於紐約證交所進行敲鐘慶祝儀式。

2003年7月，中華電信成功至美國發行ADR，成為台灣首家前身為國營事業而躋身全球最大國際資本市場的企業。ADR是美國存託憑證（American Depositary Receipts）的簡稱，指的是美國以外的上市公司到美國掛牌上市。

20年前，中華電股價約新台幣50元左右，以當時資本額960多億元，相當於當時中華電信市值約4800多億元；20年過去，中華電市值成長至今天約9000億元，市值接近翻倍。

中華電信前董事長呂學錦、交通部政務次長胡湘麟、交通部前郵電司司長鄧添來，20年前負責中華電信在美國上市的高盛亞洲區前副董事長宋學仁，以及中華電信前獨董王鍾渝等人，今天在台北舉辦「中華電信美國上市20週年研討會」中話當年、談甘苦，同時見證歷史性一刻。

宋學仁分享，中華電信業績優秀，釋股作業龐大，要ADR上市，全球銀行團隊都是由董事長、總經理領軍「面試」要爭取這個大案子；中華電推動民營化的動力讓人驚嘆，但ADR上市計畫也面臨2000年網路泡沫化危機。當時全球股市大跌，電信股也是，各界都在監督「有沒有賤賣國家資產」，後來中華電ADR計畫暫時喊卡，猶記得當年「年夜飯前接到電話，把整個路演（Road show）叫停」。

他回憶，在後來的兩年半時間，反覆研討操兵準備，當年也要陪著中華電去立法院備詢，和工會溝通一整天，感嘆「秀才遇到兵」，很多事情的挫折感都很重；他說，「臣雖屢戰屢敗，但屢敗屢戰」，2003年終於ADR計畫實現，且買氣非常強勁，不但超額認購數倍，還被評選為最優秀的上市案。

中華電信前身是原交通部電信總局的公務機關，於1996年，依據「電信三法」進行公司化轉為國營事業，並於1997年起積極推動民營化政策，逐步釋出政府持有股份；2003年7月中華電信至美國發行ADR，直至2005年，政府持股比例降至50%以下，才由國營事業移轉為現今的民營企業。