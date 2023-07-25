大陸上半年GDP增速為5.5％，大陸經濟學家、上海財經大學校長劉元春認為，要完成全年5％的GDP目標 下半年增速須達4.6至4.7％，但如果只是延續目前的態勢恐難完成，為此，穩增長、穩就業、控風險的力道必須進一步強化。

根據每日經濟新聞引述劉元春強調，這一輪經濟復甦是複雜的，既有週期性因素，也有結構性因素，更有體制性的一些因素，希望提醒大眾的是，經濟復甦不是靠哪一項政策通過一兩個月就能解決的，也不要指望靠某一項政策就能帶來「V型」反彈。

接下來，要讓更多市場主體有明顯獲得感，就必須加大力道進行實質性的預期調整，政策方式也需進一步加深研究。例如對市場主體，可能要分類、分層、分區域進行預期引導，而不是簡單說「要改善營商環境」。

此外，上半年最終消費支出對經濟成長貢獻率達到77.2％，但民眾消費意願、消費預期仍然偏弱。對此，劉元春認為目前失業率還是偏高，如果家庭面臨一些失業問題，即使有錢也可能進行審慎儲蓄，而不會加速消費。

他表示，大陸進行大規模提振消費的核心，在於資產負債表的修復，在於居民永久性收入的提升，包括當前收入和預期的未來收入，而不是像歐美給每個家庭發錢。