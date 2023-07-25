新北市邱姓女子24日晚間在桃園草漯沙丘迷途，大園警方出動救援。（翻攝照片／蔡明亘桃園傳真）

新北市一名邱姓女子昨傍晚到桃園市的草漯沙丘拍攝夕陽美景，因沒注意時間，待天色昏暗欲返家時，卻找不到離開的路，在沙丘中打轉近1小時，大園警方獲報後到場救援，利用手電筒燈光指引方向，順利協助邱女平安脫困。

位於桃園觀音區的草漯沙丘，因綿延8公里的「沿海沙漠」特殊地形，加上成排的發電風車佇立及夕陽西下的美景，被網友稱為「台版撒哈拉沙漠」，近年來成為拍照打卡的熱門景點，吸引許多愛好攝影的人士前往取景拍照。

警方表示，邱女24日傍晚4時許，從新北板橋騎車到草漯沙丘，欲拍攝夕陽景色，邱女被美景所吸引沒注意到時間，等到日落欲返家時，因天色昏暗照明不足，且附近又是一片沙漠，導致她迷失方向不知該往哪裡走，在現場打轉近1小時仍找不到離開的路，無計可施之下只好報警求助。

大園分局潮音派出所副所長廖崇孝、警員李哲銘獲報後趕到現場，利用手電筒燈光指引，並持續與邱女電話聯繫確認相對位置，總算將受困的邱女平安救出。