身障總會羽球委員會向新北市議員黃淑君陳情，長期在板樹體育館團練，23日館方卻說他們不能在球館教球，甚至斷電趕人。（摘自黃淑君臉書）

身障總會羽球委員會向新北市議員黃淑君陳情，長期在板樹體育館團練，23日館方卻說他們不能在球館教球，甚至斷電趕人，黃淑君痛批新北市長侯友宜，「口口聲聲說照顧身障朋友，要選總統所以忘記了嗎？」對此，體育處長洪玉玲回應，不贊同館方處置方式，今會發文糾正，但委員會教練收費教球有營利行為，違反規定，不能會混淆視聽。

身障總會羽球委員會不滿遭受刁難抱怨，長期都在板樹體育館團練，23日球隊團練，教練在教球員練推輪椅體能時，館方在沒有告知情況下斷電趕人，指球隊違規要沒收所繳交的場地費。

黃淑君認為，身障運動員在新北市不容易，選手待遇比別人不好，但訓練場地少，又被這樣刁難，她得知此事後感到痛心。

洪玉玲回應，身障總會羽球委員會被館方發現租借場地，教練卻收費教學，違反規定，強調大家可以互相切磋球技，但不能拿公共場地做營利行為。另會嚴厲要求場館人員就事論事，對於館方的行為，體育處今天就會發文糾正。

洪玉玲表示，因查有私人教練收費的教學行為，有違公共利益，因此依雙方簽訂的管理規定終止長期租約，仍可採臨租方式租借。體育處已要求營運廠商改善處理態度及方法，並協助協會目前所遇困難。