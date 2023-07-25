台北市青年失業問題嚴重，根據主計總處資料，北市15至24歲、25至29歲青年失業率，再度分別以15.8％、9.3％取得「雙料最差」。民進黨台北市議員林延鳳25日發現，3月舉辦的「青年實習啟航X就業博覽會」，最終媒合率僅1.96％，成績不堪入目。勞動局回應，台北青年職涯發展中心協助青年職涯定向，同時加強和大專院校合作。

林延鳳揭露，北市今年3月舉辦，號稱全國規模最大且唯一結合學生實習的「青年實習啟航X就業博覽會」，1481個實習職缺，截至6月中旬竟僅媒合29位青年實際上工，媒合率僅1.96％。

她說，台北市長蔣萬安除當天到場致詞外，再無跟進後續效益，直接放生近400名初媒成功卻未進到企業的年輕人，政見「新創見習津貼」更要拖到年底前才能完成需求調查，可見北市府面對精進實習政策，以預防青年失業的問題，態度非常消極。

林延鳳炮轟，前台北市長柯文哲過去各項重大招商延宕、無下文，也沒積極針對產業轉型超前部署，帶動之就業機會乏善可陳，更別提社宅「8年5萬戶」跳票，令年輕人在台北生活備感壓力。蔣萬安接手後，繼續任用在前朝任內曾創造青年高失業率的高寶華，在高針對「年輕人不急著找工作」失言後，又繼續締造不堪入目的成績。

她痛批，蔣萬安不僅將高寶華「柯人蔣用」，連青年失業問題也是一脈相傳，不僅未改善還惡化，代表不論是柯或蔣，照顧青年「攏是假」。

林延鳳呼籲，北市作為首善之都，不僅青年失業問題比高雄嚴重須解決，面對青年失業的策略與態度，更不該落後其他縣市，蔣萬安別再對年輕人的就業問題消極處理，首要之務就是趕快協助近400名有心參與就博會，初媒也成功，最後卻恐一場空的年輕人，而不是辦完活動就「放生」他們，做表面功夫只會失去這群年輕人的信任。

勞動局回覆，勞動局積極協助青年於畢業前即開始職前準備，所屬就業服務處的台北青年職涯發展中心，提供青年免費職涯諮詢服務，透過職業心裡測驗了解個人特質，協助青年職涯定向。同時加強和大專院校的合作，深入職涯輔導至校園。

勞動局表示，為降低青年求職成本，並鼓勵青年加速就業，蔣萬安也已指示勞動局研議青年尋職期間的「共享運具折價券」，預計在2024年正式上路，只要在畢業前夕4、5月間向就服處登記，並接受職涯輔導，畢業後即可獲得共享運具折價券，詳細金額將於明年實施前夕公布，也希望青年多加利用公立就業服務資源。