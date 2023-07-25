行政院副院長鄭文燦視察機捷A22老街溪站，宣布7／31通車營運。(呂筱蟬攝)

行政院副院長鄭文燦視察機捷A22老街溪站，宣布7／31通車營運。(呂筱蟬攝)

桃園機場捷運延伸至A22老街溪站，施工以來克服新舊號誌系統整合與新冠肺炎疫情等課題，行政院副院長鄭文燦25日前往視察，宣布將在7月31日通車營運，期盼桃園市政府針對接下來的公車接駁有更好規畫，另桃園捷運日運量達一天9萬多人次恢復疫情前水準，將與交通部討論A22、A23站計畫檢討修正，將增購車廂納入規畫。

鄭文燦表示，機場捷運延伸A22老街溪站、A23中壢車站，可以讓中壢跟機場捷運連結，這是非常重要的最後一哩路，總經費超過170億元，原來的機場捷運採取有人駕駛的模式，未來的綠線採取自動無人駕駛的模式，因此去年通車前準備工作由桃捷公司提早進駐測試車輛，每個車輛有2套控制系統，桃捷員工也很辛苦。

鐵道局指出，針對A21至A22新舊系統切換，自系統穩定性測試至今，已累積列車進出新系統領域試運轉超過1萬6000多趟次，系統穩定確認安全無虞，交通部並在今年7月7日核發營運許可。桃園捷運公司則表示，A22在7月31日開始營運後，行駛普通車，每15分鐘發1班車，普通車從台北車站至老街溪站時間約83分鐘。

鄭文燦也說，桃捷公司接手營運之後，希望桃園市政府可以針對公車接駁做更好的規畫，現在機場捷運已經到達1天9萬多人次，恢復疫情前的水準，現在因為TPASS 1200通勤月票的關係，更多人選擇搭乘機場捷運，出國的旅客現在也逐漸回到正常，因此機捷列車數有點不夠，希望交通部能將車廂數量納入A22、A23站的計畫檢討修正，如果可行的話把增購車廂納進來，這個部分他會再跟交通部好好討論。