黃子佼被控性騷後，日前發出2萬字長文再度致歉，而老婆孟耿如為此不惜取消工作，讓人心疼不已。如今25日她終於發聲，文中感謝這段日子外界的關心，同時宣傳自己的畫展，透露辦畫展真正的用意「希望大家可以在展間找到屬於自己的角落，找回那個單純的赤子之心…」。

孟耿如稍早在臉書上發文表示，自己早在一年前就已計畫要設置畫展，也期待自己成為母親之後，可以有不同感受呈現現在作品上，而這次的展覽不售票，單純希望大家來看時可以找回赤子之心「希望大家可以在展間找到屬於自己的角落，細細觀賞和感受，擁抱自己，也擁抱自己的內心小孩...找回那個單純的赤子之心…」。

事實上，黃子佼性騷事件爆發後，孟耿如都在身旁陪伴，她也為此辭演影集《省省吧！我家富貴發》，現在由方志友接演；而日前黃子佼發出2萬字長文中，他也特別感謝老婆，這十年來給了他力量，刪除他很多劣根性「做中學，錯中學，做人處事更良善，都造成板塊移動了吧？所以有些人此刻才願意給我機會、給我愛？再次謝謝妳」。

此外，他也提到，7月20日是孟耿如的生日，因為風波對內、對外都影響到老婆，所以現在更要在這個重要時刻穩穩地出現「生日快樂。未來，許諾打造更好的老公、玉米爸，是我現在僅能給妳的禮物」。

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