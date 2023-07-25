芥菜種會副處長吳雅琴(右1)與店長黃梅英（左1）與大姐簡秀錦分享工作點滴，簡秀錦說來到新的職場，讓她找到後半新的人生。（王志偉攝）

「夢想50＋coffee」位在芥菜種會花蓮習藝所（新城鄉北埔路13號），已開始試營運。（王志偉攝）

「夢想50＋coffee」位在芥菜種會花蓮習藝所（新城鄉北埔路13號），已開始試營運。（王志偉攝）

「以前只會拿鋤頭，沒想到現在我會煮咖啡了」66歲的簡秀錦，和另外3位熟齡族，成為咖啡館的同事，從農婦變成咖啡師，展開退休後的新人生。也很謝謝基督教芥菜種會在花蓮新城鄉北埔村打造「夢想50＋coffee」類職場空間，有機會與「同事們」互相學習，讓她認真過好每一天。

芥菜種會自2020年開始推展「50＋熟齡培力」服務，以多元課程陪伴退休人士回歸職場或社會工作服務場域，並與企業合作打造銀髮友善職場環境。籌辦新城鄉北埔村「夢想50＋coffee」類職場空間，由4位平均68歲的熟齡族擔任「社區銀賓員」。

簡秀錦說，很小年就跟著母親務農，5年前先生離世，到芥菜種擔任志工，並加入「夢想50＋coffee」行列，對「咖啡店員」感到好奇，從接觸咖啡豆，選豆、烘豆、磨豆、手沖，原本拿鋤頭的手，如今已能獨立操作咖啡機，自己有些重聽，感謝同事包容，「趁還能自由自在活動，就盡量去做」。

58歲「店長」黃梅英是咖啡店最年輕，她帶領姊姊們，經過5個多月學習，一開始大家會不好意思端咖啡走出櫃檯、手會抖，她鼓勵「這是為人服務，是了不起的事」。現在，姊姊們與人打招呼、聊天已是工作的日常，對於有重聽的銀賓員，可以用微笑面對顧客。鼓勵大家，年紀大了，就要尋找快樂！

芥菜總會東區服務中心副處長吳雅琴、公關部主任吳美珠今天與咖啡店大姊分享心得，吳雅琴說，「夢想50＋coffee」透過與勞動部多元就業方案合作，打造友善熟齡就業的類職場空間，也希望藉社群交流，共同發掘社區問題、產生解方，建立緊密且安心的芥助網，達到社區共生的目標。

基督教芥菜種會創辦人美國宣教士孫理蓮（Lillian R. Dickson）於1927年與丈夫孫雅各牧師來台，看見台灣人民的疾病與貧窮，1952年創立芥菜種會，服務包括弱勢兒少、原住民、漢生病患與烏腳病患等，幫助百萬人。2011年獲頒總統文化獎。

位在花蓮北埔習藝所，因早年兒少安置、婦女習藝等，園區不對外開放。目前逐漸與社區結合，為社區兒少、青年、婦女、熟齡者提供服務，習藝所已開放供社區民眾使用，「夢想50＋coffee」就位在芥菜種會花蓮習藝所（新城鄉北埔路13號）內，正試營運，8月開幕，每週二至週六10時到17時，週日下午營業。