大陸乘用車市場信息聯席會秘書長崔東樹24日晚間發文表示，2023年1到6月，大陸汽車對外實現出口234.3萬輛、年增率達到73％，表現超強。其中對俄羅斯的汽車出口37萬輛、暴增622％；上半年出口均價的2萬美元也較去年同期的1.8萬美元大幅提升。他更直指新能源車是大陸汽車出口的核心成長點。

據中國證券網引述崔東樹指出，2021至2022年初，隨著汽車獨資企業的出口，大陸汽車出口歐洲發達國家市場取得巨大突破。新能源車是其中的核心成長點，改變了依賴亞洲和非洲等國家市場的被動局面。

根據數據顯示，大陸2020年新能源車出口22.4萬輛、2021年出口59萬輛、2022年出口112萬輛，直至今年1到6月出口新能源車80萬輛，年增率達105％。其中新能源的乘用車出口77萬輛，年增113％，占新能源汽車出口的96％。

觀察海外市場方面，大陸新能源車主要出口西歐和東南亞。近兩年，西歐和南歐的比利時、西班牙、斯洛維尼亞和英國也是出口亮點。2023年對泰國等東南亞國家出口走強。其中，自主品牌的上汽乘用車、比亞迪等新能源車型表現強勢。

另外，前期大陸對美洲的智利等國家出口表現較強。2023年對俄羅斯的汽車出口37萬輛、大幅增長622％，其中重卡和牽引車等出口暴增，出口歐洲市場也繼續保持穩定強勢增長。