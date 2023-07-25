立法院長游錫堃與副院長蔡其昌等人25日出席「台灣議會期成同盟會成立暨治警事件百年展」開幕，一同參觀展覽。 （潘虹恩攝）

「台灣議會期成同盟會成立暨治警事件百年展」與「民主國會卅年特展」即日起至明年2月29日在民主議政園區議政博物館登場，展出當時的報章雜誌及相關文學作品揭示台灣民主化歷程。（潘虹恩攝）

「台灣議會期成同盟會成立暨治警事件百年展」與「民主國會卅年特展」即日起於民主議政園區展出，包括立法院長游錫堃（1排左5）與副院長蔡其昌（1排右5）等人出席。（潘虹恩攝）

「台灣議會期成同盟會成立暨治警事件百年展」與「民主國會卅年特展」即日起至明年2月29日在民主議政園區展出；立法院院長游錫堃25日表示，全球60個國家的民主版圖在縮減，台灣民主是用血淚澆灌而成，得之不易，更要堅守，讓民眾了解台灣追求民主浪潮的過程與成果。

台中市霧峰區民主議政園區議政博物館舉辦「台灣議會期成同盟會成立暨治警事件百年展」與「民主國會卅年特展」即日起展出至明年2月29日，內容包括當時的報章雜誌及相關文學作品，揭示「台灣民主，百年追求」的艱辛歷程；游錫堃與立法院副院長蔡其昌等人25日上午出席開幕儀式。

游錫堃指出，從香港反送中、緬甸軍政府、阿富汗到烏克蘭面臨戰爭，都看到全球民主版圖不斷萎縮，連美國「自由之家」今年初公布「2022年自由報告」也提到全球有60國家的民主衰落；「為什麼要辦台灣民主百年追求系列活動？」因為民主並不堅固，從先賢不斷努力，奠基、茁壯、轉型才成熟，成熟後還要擔心別的國家侵略。

「民主的花朵必須經常用暴君與愛國者的鮮血來澆灌」游錫堃引用美國前總統湯瑪斯・傑弗遜的話指出，要將先賢用血淚澆灌而成的台灣民主發揚光大。他說，台灣是華人文化圈第一也是唯一的現代化自由民主國家，在英國EIU和美國自由之家的民主指數報告中，台灣在全球168個國家或地區分別名列第8名與第17名。

他強調，尤其面對中共霸凌，要想辦法捍衛民主，因為台灣是華人文化圈唯一的民主國家，要把過去台灣先賢努力的足跡找出來、保存下來，讓大家了解。