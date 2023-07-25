國民黨主席朱立倫在23日全代會上表示，國民黨若是重返執政將組成「執政大聯盟」，此話引來熱議，國民黨總統參選人侯友宜競選辦公室執行長金溥聰25日接受專訪直呼，不理解執政大聯盟，上午直接致電詢問朱立倫「執政大聯盟是什麼？」金也跟朱呼籲，遊戲規則趕快訂出來，並強調自己也當過國民黨祕書長，有些事情可以做好做不好，看怎麼做而已。

金溥聰今接受「蘭萱看世界」廣播節目專訪，談到朱立倫在全代會上喊出「執政大聯盟」，他早上跟朱立倫通電話，並問他執政大聯盟是什麼？金更直呼「我都不知道，侯友宜也說朱只有稍微提過幾次。」金對於朱立倫突然在全代會拋出感到訝異，「而且聽說是上台前才說要講這個（執政大聯盟）。」

主持人說，這應該是總統候選人提怎麼會是黨主席？對此金溥聰若有所思，僅表示，先不計較這個。金接著說，像是立委參選人徐巧芯跑去民眾黨節目，他打給徐巧芯，徐說，只要把遊戲規則訂出來，她一定遵守，「因此我也跟朱說，遊戲規則趕快訂出來，我也當過國民黨祕書長，有些事情可以做好做不好，看怎麼做而已。」

至於蠢蠢欲動的鴻海創辦人郭台銘，金溥聰說，這塊黨中央要參與處理，畢竟整個事情回想，是黨中央把郭台銘請來的。主持人接著拋出，朱立倫感覺過度低調，侯友宜在金溥聰來後吃了定心丸，朱主席也要就定位吧。

金溥聰緩頰表示，朱立倫表示整合郭台銘，有他的步驟，所以「我們靜觀」。至於競選團隊與黨中央的溝通，現在已經漸入佳境，他跟朱立倫直接常常通電話，也直接問朱執政大聯盟到底具體想法是什麼？朱立倫表示會找時間與金、侯坐下來談一談。但金溥聰強調，目前與黨中央的溝通之間沒問題，畢竟同舟共濟。

但是金溥聰也示警，如果處理不好大聯盟，國民黨的未來是被吃掉的，不能讓這個事情發生，大家有合作空間，但不要還沒談就把底牌都打掉。