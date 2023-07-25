《周處除三害》超強卡司陣容一次公布，王淨也共同出演。（一種態度電影股份有限公司提供）

李李仁演出追捕阮經天的警探。（一種態度電影股份有限公司提供）

金馬影帝陳以文飾演排名第一的通緝犯。（一種態度電影股份有限公司提供）

曾獲金馬獎最佳男配角獎的香港演員袁富華也加盟出演。（一種態度電影股份有限公司提供）

由李烈監製、曾榮獲香港金像獎最佳新導演黃精甫執導的電影《周處除三害》，25日揭曉卡司陣容，找來阮經天搭檔王淨，集金馬影帝陳以文、金馬最佳男配角香港演員袁富華、金鐘獎男配角獎李李仁、獲獎無數的謝瓊煖與游安順，還有演技百變的曾珮瑜共同主演。

《周處除三害》是李烈與阮經天是繼《艋舺》後隔了13年再度合作，從預告和海報中可見，阮經天化身全台第三名通緝犯，造型大改過往帥氣小生形象，不僅髮型整個改造成狗啃頭、極度犧牲被剃成禿頭樣，還滿臉鬍渣蓬頭垢面，被槍指著頭卻瘋狂大笑，令人不寒而慄，是前所未見「瘋魔」般的阮經天。

《周處除三害》是黃精甫第一部在台灣編導的作品，大膽引用古文典故，結合黑幫復仇、犯罪動作、暴力美學，將阮經天改造成一個惡到極致的罪惡之人。預告中，阮經天與李李仁有激烈的動作戲，從街頭警匪追逐、激烈槍戰場面，火爆程度讓人腎上腺素激升。而王淨更是一出場就裸背，露出滿是令人心疼的回眸眼神，一個個主演們輪番詭譎對鏡頭微笑，讓觀眾好奇角色與劇情複雜的關係。電影10月6日上映。