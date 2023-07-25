中颱杜蘇芮颱風朝台灣方向接近，昨天中央氣象局發布海警，台中市災害應變中心今天升級二級。市長盧秀燕表示，過去3年市府重視防疫，且有4年颱風未進入台灣，呼籲民眾勿掉以輕心，台中市災害應變中心也提升二級開設，提高民眾防颱意識並加強整備工作。

盧秀燕表示，市府在防汛期時已將全市抽水機、大小抽水站、沙包都已經整備完畢，建設局自年初至今，也修整了近2萬顆樹，希望備而不用。

盧秀燕表示，中央已發布海上颱風警報，預計下午發布陸上颱風警報，杜蘇芮颱風目前暴風圈為280公里，可能擴大到300公里，不排除增為強颱，對台威脅持續增強，雖暴風眼預計會從南部海面經過，但仍不能掉以輕心，市府將加強整備，這幾天是關鍵期，今晚8點與明早預計各有一場應變會議，感謝各首長、區長及相關機關公務同仁的辛苦。

盧秀燕說，這次颱風台中預測雨量集中山區，但海水倒灌問題也不能疏忽，提醒山城、海線區長特別注意，也請各局處確實整備到最後一秒，持續清淤、提醒民眾防颱，另颱風造成的災害無法完全料定，各局處隨狀況機動應變，積極進行整備工作，有備無患，希望備而不用，最後呼籲市民共同提高警覺，台中平安。