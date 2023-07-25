恆生科技股指數飆升4.6%，成份股普遍上漲，僅瑞聲科技跌1.4%，舜宇光學跌0.6%。小鵬汽車漲近11%，表現最佳；其次為萬國數據、蔚來均漲約8.9%。
理想汽車漲逾4%，該公司看好本月銷量可望突破2萬輛，創下新高記錄，帶動小鵬、蔚來、比亞迪等新能源車概念股走高。
中共中央政治局宣示要「活躍資本市場，提振投資者信心」，中信建投、中金、中信証券等券商股強勢表態。
政治局的優化房策沒有提及「房住不炒」，潤地、中海外、碧桂園、龍湖等大陸地產房股急升。
中共中央政治局釋出政策利多，周二香港恆生指數盤中大漲3.16%，報19258.66點，稍早前一度收復250日均線（約19330點）。國企股(H股)大漲4.05%，為6525.11點。
恆生科技股指數飆升4.6%，成份股普遍上漲，僅瑞聲科技跌1.4%，舜宇光學跌0.6%。小鵬汽車漲近11%，表現最佳；其次為萬國數據、蔚來均漲約8.9%。
理想汽車漲逾4%，該公司看好本月銷量可望突破2萬輛，創下新高記錄，帶動小鵬、蔚來、比亞迪等新能源車概念股走高。
中共中央政治局宣示要「活躍資本市場，提振投資者信心」，中信建投、中金、中信証券等券商股強勢表態。
政治局的優化房策沒有提及「房住不炒」，潤地、中海外、碧桂園、龍湖等大陸地產房股急升。
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