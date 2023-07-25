恆生科技股指數飆升4.6%，成份股普遍上漲，僅瑞聲科技跌1.4%，舜宇光學跌0.6%。小鵬汽車漲近11%，表現最佳；其次為萬國數據、蔚來均漲約8.9%。

理想汽車漲逾4%，該公司看好本月銷量可望突破2萬輛，創下新高記錄，帶動小鵬、蔚來、比亞迪等新能源車概念股走高。

中共中央政治局宣示要「活躍資本市場，提振投資者信心」，中信建投、中金、中信証券等券商股強勢表態。

政治局的優化房策沒有提及「房住不炒」，潤地、中海外、碧桂園、龍湖等大陸地產房股急升。