新北土城司法園區新訂擴大土城地區都市計畫案，於計畫內新增一處金城交流道，都市計畫今核定實施，將透過區段徵收進行開發，預計2024年開工，預計於2027年完成，而土城看守所舊址約7.8公頃亦為立法院遷建選址評估方案之一。

新北市城鄉局表示，本案計畫面積84.07公頃，鄰近土城醫院、捷運板南線土城站及新北樹林線LG11站，將劃設14.33公頃住宅區及4.7公頃商業區，並劃設12.81公頃司法園區專用區，供未來台北看守所、台北女子看守所、新北地院與新北地檢等機關進駐。除透過司法園區增加在地機關服務效能外，亦劃設1.10公頃機關及社會福利用地提供社會住宅及相關社福設施使用。

本案並劃設5.85公頃二處公園用地提升公共開放空間品質，綜觀各項發展，本案除滿足民眾生活、就業、服務等需求機能，更能充實在地行政、醫療及公共設施資源，提升土城地區環境品質。

城鄉局長黃國峰表示，土城地區的都市發展藍圖，隨著捷運系統的建構，展開區域機能的延伸，進而帶動地方發展。像是土城板南線延伸三鶯線、萬大中和樹林線，將串起樹林、中永和、萬華等地區，強化雙北生活圈，並朝向完整規劃區域之間的都市機能。

黃國峰說，包括已完成的土城暫緩發展區重劃作業、醫學中心等級的土城醫院、土城員和社宅534戶，及年底即將完工的大安、永和社宅154戶，今日發布的司法園區也是其中一環，再添上鄰近遠東、頂埔兩大科技園區，後續還有土城行政園區將透過TOD都市更新的開發，垂直整合周邊行政機關，集中留設完整的開放空間，改善生活環境品質及提升行政效率。