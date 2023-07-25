前AV導演圤智雨，近來頻爆show girl包養文化、正妹藉高爾夫賣淫等黑料，稍早，他揭露有著藝外外號的辣模「蔡Ｘ紋」，慘遭男友家暴到流產、欠債一百萬，如今男方更成為正在跑路的通緝犯，引起網友熱議。

圤智雨放上蔡Ｘ紋的指控內容，只見上面充斥著被男友家暴的傷勢照，還tag男友帳號怒嗆：「封鎖我龜兒子?吃軟飯不還錢? 」她表示交往六年多來，不僅房租都是由她在繳，還賺錢供養對方，豈料，對方不僅趁她出國時，把銀行存款轉走，還不斷偷她的錢，交往期間不僅慘遭劈腿數次，還多次被對方打到進醫院，對於男方惡劣行徑，她強調：「全部有人證，很多事他自己也有承認」。

蔡Ｘ紋接著驚爆不僅被男方打到流產，連外面的小三要跟她分手，他都直接將對方裸照發布在網路上，更扯的是分手後，不僅曾跑來她的住處開槍，還對她交往的新歡拳腳相向，甚至一度鬧輕生要挽回感情，事情鬧到連男方母親都認為自己兒子沒救了，要求她去報警。

圤智雨得知整起事件來龍去脈後，指出對許多人而言，這樣的爛人早該分手，若繼續交往只是自討苦吃，並不會獲得同情，但他強調女人戀愛後，容易陷入一段感情，加上比較重視承諾，才會遭遇此狀況，接著呼籲外界：「看看有沒有找得到這個通緝犯前男友，畢竟蔡瑛紋也是個單親媽媽，養孩子很辛苦」。

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