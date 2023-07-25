民眾黨立法院黨團今（25）日召開記者會，指出前瞻計畫豪擲8400億，但民眾對成效無感，地方面對前瞻建設自籌款也吃不消，財政紀律蕩然無存，呼籲中央聯手地方政府盤點有經費困難的建設，分散興建時程，並積極推動《財政收支劃分法》修法，以達到縣市平權、適性發展。

立委邱臣遠指出，蔡政府砸8400億推動前瞻計畫，不是品質不佳、就是期程延宕，其中最著名案例是新竹棒球場，仍有許多疏失被一一挖掘；另外還有基隆捷運經費爭議，林右昌任基隆市長時稱應由中央負擔經費，擔任內政部長後卻說「沒有不用付錢的」，導致基捷第一期仍卡在綜合規畫階段。鄭文燦回應前瞻計畫成效時，竟舉社宅當例子，但前瞻計畫建設主軸根本不包含社宅，明顯答非所問。

邱臣遠表示，前瞻軌道建設計畫38項子計畫中，完工率僅5.3％，且光是6都加上7縣市自籌款就高達5518億元。當初蔡政府鼓勵各縣市申請，卻缺乏政策規畫與考量，造成高峰期經費暴增、自籌款比例過高等問題，如今變成地方財政陷阱，許多建設無以為繼，中央應與地方政府聯手盤點建設，共同研議經費來源，部分重要性相對不高的建設，可考量適度延後，把錢花在刀口上。

立委張其祿指出，鄭文燦聲稱前瞻基礎建設是台灣度過2次百年大旱的關鍵，但這種說法只是掩蓋問題的障眼法，行政院編列特別預算治水已成常態，但多年來未能具體檢驗執行成效；據審計部統計，農作物旱災受損面積及政府核發的缺水休耕救助金額，已提升近150倍。而且民進黨政府在經濟發展規畫及水資源分配上傾向「重工輕農」，近年農業用水嚴重受限，無論是治旱、治洪，甚至是讓民眾能夠親近水源，都看不出前瞻基礎建設在這些方面起到關鍵性作用。

張其祿表示，蔡政府編列的特別預算金額，已達到馬政府及扁政府時期總和的2倍，嚴重威脅國家財政的健全及永續，但政府卻無視財政危機，在選舉年以各種補貼、惠民政策獲取選民支持，將龐大債務留給子孫。

立委賴香伶指出，鄭文燦在桃園市長8年任內推動的軌道建設，除了機場捷運線外，所有捷運計畫目前無一通車，尤其桃園鐵路地下化工程延遲，使中壢火車站周邊交通黑暗期將延長到2029年，更不用說沿線的土地徵收與開發問題，仿佛一顆未爆彈。

賴香伶直言，桃園市2016年9月前自償性債務僅100萬，到了2022年8月卻暴增為近614億，但桃市府去年9月聲稱，升格8年來減債22億元，企圖用法定債務減少的數據，掩蓋自償性債務大幅度飆升，而鄭文燦市長任內辦理前瞻計畫等1億元以上重大施政計畫，未來5年尚需籌編1716億餘元，若建設財源未及時調整，將增加桃園市民的公共債務負擔。

立委吳欣盈指出，要讓地方財務自主、擴展經費來源，財劃法修法刻不容緩，民眾黨團2020年已提出版本，包括3大修法方向：第一「財務獨立，自主負責」，擴大統籌分配稅款規模，將營業稅100％與綜所稅10％由中央統籌分配給地方，營所稅的5％則由地方分成方式分給地方；第二「縣市平權，適性發展」，6都與其他縣市統籌分配公式統一，避免富者多拿、窮者少拿；第三「地方發展，正確誘因」，將營利事業所得稅、營業稅權限撥至地方，引導從土地開發轉向招商投資，避免國土規劃失衡。

立法委員陳琬惠指出，前瞻計畫重點在於所投入的建設，是否能夠完成且有實效，然而當經費一旦分配下去，中央便無視縣市內部財政狀況，就拍拍屁股就走人。

陳琬惠表示，看看桃園軌道建設的例子，即使是握有較多資源和更大財政自主權的直轄市，也面臨巨大財政壓力，對弱勢縣市來說就更難承擔。中央必須設法平衡各縣市之間的資源分配，不能讓大縣市濫用舉債能力，掠奪中央資源卻無法有效達成目標；同時，弱勢縣市反而因為自籌款壓力大，可能不敢或無法自提解決各自治理問題的計畫，這樣的經費分配方式，對弱勢縣市來說，無疑是雪上加霜。

民眾黨團認為，前瞻計畫投入8400億元，本該做出符合民眾期待的成績，然而中央沒有落實成本效益評估，分配完經費便忽視地方財政困境，導致前瞻建設執行率不佳。為避免地方財政每況愈下，中央理應積極與各縣市協商，共同研議經費來源，避免建設停擺，更要強烈呼籲民進黨政府，千萬不要快卸任就擺爛，請針對國家建設提出長期規畫，好好安撫民怨。