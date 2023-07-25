日本讀賣新聞報導，日本政府防衛省今天凌晨宣布，北韓7月24日深夜從內陸朝東試射2枚彈道飛彈，推估掉落在日本專屬經濟區（EEZ）外側的日本海，已透過駐北京大使館管道向北韓提出嚴重抗議。

北韓這次是繼7月19日後再度試射彈道飛彈，也是今年第12次試射，2枚飛彈發射時間分別在7月24日深夜11時54分及59分左右，飛行距離各約350公里及400公里，最高高度同為約100公里，目前未傳出有機船受害。

岸田文雄今天上午在首相官邸受訪時譴責北韓說，不光是日本，也威脅到區域及國際社會的和平與穩定，「絕對不能容忍」，並強調日本、美國及南韓3國將合作因應。

南韓軍方合同參謀本部表示，北韓這次試射的是短程彈道飛彈，發射地點位於平壤附近。

美國海軍核動力潛艦安納波利斯號（USS Annapolis）7月24日進入南韓濟州島海軍基地，北韓試射似有牽制美韓意圖。（譯者：黃名璽/核稿：張曉雯）1120725